El asesino confeso de Charo declara: "La agarré y no medí la fuerza con la que apreté"

Pese a que lo previsible era que la sesión señalada para este miércoles se cancelara dada la copiosa nevada que está asolando Salamanca, todos los miembros del tribunal y del jurado popular, así como el acusado, han logrado llegar con éxito a la Audiencia Provincial.

Así pues, ha dado inicio la jornada en la que estaban citados para declarar técnicos y el propio acusado, por lo que se trata de una vista que se perfila como decisiva en el desarrollo del proceso.

"No hay restos de sangre del acusado"

A través de vídeoconferencia, las técnicos han explicado que les fueron remitidos varios vestigios dubitados e indubitados (esto es, dubitados que se desconoce su presencia e indubitados que le han sido extraídos a la propia persona) para su análisis.

Las facultativas han referido que el vestigio indubitado de la víctima fue sangre y del acusado una muestra de saliva. En lo que a dubitados respecta, les fueron remitidos un bastancillo de algodón con una sustancia rojiza que se encontraba en una mesilla que había en la habitación y un trozo de sábana de la cama.

Por otro lado, se le extrajeron al acusado varias muestras de los dedos de las manos y de las uñas, otra muestra de sustancia rojiza hallada en la zapatilla del mismo y también un trozo de pantalón, así como otra de un cenicero de cristal.

El objetivo era certificar la naturaleza de todos los vestigios y los resultados arrojaron que en la mesilla, en el trozo de sábana, en la zapatilla, en el pantalón y en el cenicero, únicamente había restos de sangre de la víctima.

"Yo me fui de la casa porque el dinero no alcanzaba para nada"

Ante la atenta mirada de los miembros del Jurado Popular y del Tribunal, A.R.L.Z se ha acercado hasta el micrófono, sin esposas, y ha comenzado su declaración.

Con entereza y voz firme, el asesino confeso ha empezado a responder las preguntas del Ministerio Fiscal: "Era una relación normal, tóxica por el consumo de drogas, pero normal. Al principio todo estaba bien, pero en 2021 se empezó a torcer la cosa. Discutíamos, sí, pero lo arreglábamos hablando. Las discusiones más que todo eran por el consumo".

A.R.L.Z ha asegurado que nunca dejó de pagar el alquiler del domicilio en el que convivía y que "era ella la que se quedaba con el dinero. En 2023, cuando entró el verano, yo cambié de trabajo y las discusiones eran continuas. Yo me fui de la casa porque el dinero no alcanzaba para nada".

En un momento dado, durante la batería de preguntas, el acusado ha empezado a responder con cierto nerviosismo y notablemente alterado: "Yo para qué iba a tener llaves de la casa, yo no usaba llaves de casa".

"¿Cuándo pensó usted en acabar con la vida de Charo?", ha inquirido el Fiscal; "Nunca lo pensé, ni en acabar con la vida de ella ni con la de nadie, y si miento que me caiga toda la desgracia de Dios encima" ha alegado A.R.L.Z.

"El día de los hechos ella me dijo que si quería una raya, porque tenía 4 o 5 gramos, y nos lo consumimos inhalada y en base", ha declarado. Sin embargo, el Fiscal ha señalado que durante la recogida de indicios e inspección en el domicilio no se halló resto alguno de cocaína. A este respecto, el acusado ha alegado que ella pudo limpiarlo.

"Yo fui a comprar dos gramos y volvimos a consumir inhalado y en base. Nosotros consumíamos casi a diario, le quitaba dinero a mis padres y ellos no sabían que yo consumía. Yo no tengo que justificar nada, era la vida que llevabámos, aquella noche ella quería más y me propuso empeñar un altavoz. Se lo vendimos a unos gitanos para conseguir más droga", ha explicado, "viajaba mucho en coche de Béjar a Salamanca drogado" ha relatado.

Preguntado por el momento de los hechos, A.R.L.Z ha comenzado a relatar.

"Yo no he asesinado a nadie"

"Yo me quedé viendo la tele, ella me llamó para que le llevara un cigarro y para que bajara a comprar más droga. Me senté en el lado en el que dormía y empezó a insultarme y a escupirme y yo le dije que era un putón. No me esperaba que ella me diera con el cenicero y yo sin más reaccioné de forma impulsiva y le agarré por el cuello", ha continuado, "yo no me di cuenta de la fuerza que apliqué, fue muy rápido". "La agarré y no medí la fuerza con la que apreté. La solté y se golpeó con la mesilla y vi que no respiraba. Cuando cayó, lamentablemente ya estaba muerta".

El Fiscal, a este respecto, ha querido dejar constancia que no había restos de sangre del acusado en la casa.

"Yo no le he pegado con un cenicero jamás. Lo juro, en la vida", ha repetido varias veces, "yo no he asesinado a nadie, no me he ensañado", ha alegado.

En relación a las lesiones de defensa que presentaba el cuerpo de Charo, A.R.L.Z ha manifestado no haberse dado cuenta de que ella intentara zafarse.; "Para mí fue muy rápido", ha reiterado.

"Cuando vi que no respiraba entré en pánico, salí de casa como un pollo sin cabeza", ha referido, "estaba en shock, vi el puente y me quise de quitar de en medio".

Preguntado por su miedo a ir a Topas, A.R.L.Z ha explicado que "yo nunca he estado preso, y había escuchado muchas cosas de Topas. He matado a una persona y sé que condena voy a tener".

Tras concluir las preguntas del Ministerio Fiscal, ha sido el turno de la acusación particular, quien ha querido manifestar brevemente las incongruencias que presentaba la primera declaración del acusado en comparación con la escuchada en sala en la mañana de este miércoles.

No ha sido hasta la batería de preguntas de su abogada que el acusado ha comenzado a "sentirse mal", por lo que la vista oral se ha visto interrumpida durante unos segundos.

En varias ocasiones ha sollozado y se ha emocionado recordando determinadas situaciones previas a los hechos.

Una vez concluidos todos los interrogatorios el Fiscal ha solicitado, para entregárselo al Jurado Popular, copias de ambas declaraciones del acusado para que aprecien las incongruencias entre ellas.