Trasladada al Hospital una mujer de 93 años por un incendio en una vivienda en la calle Hermanas Fidalgo Morales

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso, a las 11:20 horas, por un incidente a la altura del número 75 de la calle Hermanas Fidalgo Morales, en Salamanca.

Al parecer, salía humo de una vivienda, en cuyo interior se encontraba una mujer pidiendo auxilio. Ante la previsión de que pudiera requerir de asistencia sanitaria, hasta allí se han desplazado tanto agentes de la Policía Local y Nacional, como Bomberos de Salamancar y personal de emergencias SACYL.

La mujer, de 93 años y única persona afectada, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca por inhalación de humo, aunque se encuentra bien.

Según confirman Bomberos a Salamanca24Horas, el incendio se habría producido tras la caída de una vela encendida, que ha hecho prenderse la sala en la que se encontraba la mujer. Para conseguir llegar hasta ella, han tenido que sofocar las llamas de la vivienda, un domicilio unifamiliar de planta baja. La actuación ha sido rápida y eficaz.