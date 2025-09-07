Atendido un varón de 42 años tras un incendio en un restaurante en la Plaza de la Fuente

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una alerta, alrededor de las 9:23 horas de este domingo, por un incendio ya extinguido en la cocina de un restaurante en la Plaza de la Fuente.

Tras el suceso, un varón de 42 años requería de asistencia sanitaria. Presentaba un golpe en la cara que necesitaba atención médica.

Hasta allí se han desplazado tanto agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, como Bomberos de Salamanca y sanitarios de SACYL con una ambulancia para atender 'in situ' al herido.