Atentido un varón tras caerse de su moto en un cruce del barrio Chamberí

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un accidente, alrededor de las 11:00 horas, este domingo en Salamanca capital.

En concreto, un varón de unos 50 años ha sufrido una caída de su moto en el paseo de César Real de la Riva con la calle Francisco Montejo. Se ha avisado con rapidez tanto a Emergencias como a la Policía Local.

A la llegada de los sanitarios, el motorista se encontraba consciente, aunque dolorido.