Atienden a una joven atrapada en una vivienda en llamas en Zamarra

Una joven de 17 años ha tenido que ser atendida por personal sanitario al quedarse atrapada en una vivienda en llamas en Zamarra.

Según las primeras informaciones proporcionadas por responsables de prensa del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 12:20 horas han recibido una llamada donde se alertaba del incendio en una vivienda en el número 13 de la calle Molino del municipio de Zamarrra. Esa misma llamada alertaba que dentro de la vivienda se encontraba una joven que no podía salir.

Dada la urgencia, rápidamente se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil de Salamanca, así como Bomberos de la Diputación y un helicóptero medicalizado de Sacyl.

No obstante, antes de la llegada de los efectivos de emergencias, la joven, junto a otros inquilinos, han logrado salir de la vivienda, pero ha tenido que ser atendida por inhalación de humo.