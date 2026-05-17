Atienden a un varón tras caer de su moto en San Miguel de Valero

Un motorista ha resultado herido tras caer de su moto en San Miguel de Valero. Un incidente que ha ocurrido a las 11:28 horas, según indica el Servicio de Emergencias de Castilla y León, y donde se solicitaba asistencia sanitaria para un varón de unos 40 años que se encontraba consciente pero algo mareado.

Hasta el lugar de los hechos, además del equipo sanitario, se ha movilizado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que han regulado la zona para evitar mayores incidentes, para así poder realizar el equipo sanitario todas las labores de asistencia al herido.

Se desconoce si ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca, y todo hace indicar que no han sido heridas de gravedad.