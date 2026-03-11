Atienden a un varón y dos mujeres por un accidente en Salamanca y otro en Cabrerizos

Tres personas han resultado heridas leves en las últimas horas por dos accidentes, uno en Salamanca capital y otro en Cabrerizos.

Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, un varón ha tenido que ser atendido pocos minutos antes de las 22:00 horas de este martes por una colisión entre dos turismos en la glorieta de Vetones y Vacceos. Se trata de un varón de 53 años que se quejaba de dolor cervical y fue atendido en el lugar por personal sanitario, personado en el lugar en una ambulancia junto a agentes de Policía Local y Nacional.

El segundo de los siniestros ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en Cabrerizos. El accidente ha sido notificado al 112 Castilla y León a las 7:36 horas a través de la llamada de un testigo que informaba de la colisión entre otros dos turismos a la altura del número 10 de la calle Petunias.

A causa del siniestro, hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario para atender a dos mujeres, de 64 y 21 años, que han resultado heridas leves. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado personal de Tráfico de la Guardia Civil.