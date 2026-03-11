Atienden a un varón y dos mujeres por un accidente en Salamanca y otro en Cabrerizos
El primero de los siniestros se registró en la glorieta de Vetones y Vacceos de Salamanca en la noche de este martes, mientras que el segundo, que ha tenido lugar este miércoles, se ha producido en Cabrerizos
Tres personas han resultado heridas leves en las últimas horas por dos accidentes, uno en Salamanca capital y otro en Cabrerizos.
Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, un varón ha tenido que ser atendido pocos minutos antes de las 22:00 horas de este martes por una colisión entre dos turismos en la glorieta de Vetones y Vacceos. Se trata de un varón de 53 años que se quejaba de dolor cervical y fue atendido en el lugar por personal sanitario, personado en el lugar en una ambulancia junto a agentes de Policía Local y Nacional.
El segundo de los siniestros ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en Cabrerizos. El accidente ha sido notificado al 112 Castilla y León a las 7:36 horas a través de la llamada de un testigo que informaba de la colisión entre otros dos turismos a la altura del número 10 de la calle Petunias.
A causa del siniestro, hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario para atender a dos mujeres, de 64 y 21 años, que han resultado heridas leves. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado personal de Tráfico de la Guardia Civil.
