Atracan de madrugada un conocido restaurante en Cuatro Calzadas y se llevan más de 20 mil euros en efectivo y jamones

Un conocido mesón ubicado en Cuatro Calzadas, en la carretera de Béjar, ha sufrido un robo en la madrugada de este domingo 28 de septiembre. Al parecer y según ha podido saber Salamanca24horas, los asaltantes se han logrado hacer con un importante botín que asciende a más de 20.000 euros en efectivo, además de sustraer también varios jamones.

El robo está ya puesto en conocimiento de las autoridades salmantinas, concretamente de la Guardia Civil de Salamanca que tiene constancia de este hecho desde las 08:30 horas y que se encuentra investigando lo ocurrido, por lo que de momento no han trascendido más detalles al respecto.

Hay interpuesta una denuncia, por lo que el trabajo de las autoridades ahora se centra en recopilar pruebas para dar con el paradero de los autores del robo y también en contabilizar la cifra exacta de dinero a la que asciende el total de los efectos sustraídos a mayores del dinero efectivo.