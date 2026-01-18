Atrapado un joven de 20 años en un accidente en Guijuelo con un camión y una furgoneta involucrados

La autovía A-66 se ha convertido en el escenario de un complicado accidente de tráfico en el mediodía de este domingo, 18 de enero. Ha sido alrededor de las 14:05 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por un accidente en el kilómetro 388 de dicha carreta, en el término municipal de Guijuelo, sentido Salamanca.

En el suceso se han visto involucrados un camión y una furgoneta y su complejidad se encuentra en que se trata de un accidente con atrapados. Un joven de unos 20 años se encuentra atrapado entre la furgoneta, que estaba averidada, y el quitamiedos.

Se encuentran en el lugar del accidente tanto sanitarios, como agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y personal del cuerpo de Bomberos de la Diputación.

Noticia en ampliación