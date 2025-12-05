Atropellado un hombre en un paso de peatones en Peñaranda de Bracamonte

Un hombre de 72 años ha sido atropellado por un turismo en un paso de peatones en Peñaranda de Bracamonte. Según confirman fuentes de la Policía Local de Peñaranda a este medio, el conductor del vehículo se dio a la fuga, pudiendo identificar después el coche gracias a la revisión de las cámaras de seguridad.

El accidente fue notificado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León a las 18:30 horas de este viernes, y tuvo lugar en la avenida de Salamanca.

Se dio aviso a emergencias sanitarias que envió una ambulancia de soporte vital básico, además de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, que informaron que el varón estaba "consciente".

El hombre fue trasladado a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.