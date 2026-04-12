Atropellado un peatón en Plaza España el sábado por la noche

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibió, a pocos minutos de las once de la noche del sábado 11 de abril, el aviso de un accidente de tráfico en la capital de Salamanca.

Se trataba del atropello de un turismo a un peatón en plena Plaza de España. La persona atropellada ha sido un varón de unos 30 años, que ha precisado de atención sanitaria.

El 112 trasladó el aviso tanto a Policía Local de Salamanca y Policía Nacional como a Emegerencias sanitarias de Sacyl, que enviaron los recursos necesarios para atender al hombre herido. Por el momento, se desconocen más datos sobre lo ocurrido o el estado del peatón.