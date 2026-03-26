Atropellan a un hombre en Béjar
El suceso ha tenido lugar en la calle Tejedores, poco antes de las 11:30 horas de este jueves
Un varón de 72 años ha resultado herido tras ser atropellado por un coche en Béjar.
El suceso ha tenido lugar en la calle Tejedores, poco antes de las 11:30 horas de este jueves. De hecho, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso alertando del incidente a las 11:29 horas. Así pues, en el lugar de los hechos se han movilizado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl para atender al septuagenario.
A la llegada de los servicios de emergencia, la víctima se encontraba consciente aunque, eso sí, presentaba molestias en la espalda producto del impacto.
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