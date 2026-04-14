Atropellan a una joven de 20 años en el barrio de Tejares

Furgon de la Policía Local en la avenida de San Agustín junto a la Plaza de Toros

Una joven de 20 años ha resultado herida tras ser atropellada en la avenida Juan Pablo II, en el barrio de Tejares. El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso sobre las 20:16 horas, momento en el que han alertado a las autoridades charras.

Hasta el lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, tanto para regular el tráfico como para tomar parte del asunto, y una ambulancia del SACYL que ha atendido in situ a la persona herida.

A la llegada de los servicios sanitarios la fémina se encontraba consciente, por lo que se ha realizado una exploración sanitaria in situ. La joven ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en UVI Móvil.