Atropellan a una joven de 20 años en el barrio de Tejares
El incidente ha ocurrido sobre las 20:16 horas, momento en el que se ha trasladado hasta el lugar a una ambulancia, Policía Local y Policía Nacional
Una joven de 20 años ha resultado herida tras ser atropellada en la avenida Juan Pablo II, en el barrio de Tejares. El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso sobre las 20:16 horas, momento en el que han alertado a las autoridades charras.
Hasta el lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, tanto para regular el tráfico como para tomar parte del asunto, y una ambulancia del SACYL que ha atendido in situ a la persona herida.
A la llegada de los servicios sanitarios la fémina se encontraba consciente, por lo que se ha realizado una exploración sanitaria in situ. La joven ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en UVI Móvil.
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