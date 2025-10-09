Atropellan a una joven de 28 años en el puente Sánchez Fabrés

Una mujer de 28 años ha resultado herida al ser atropellada por un turismo.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 9:00 horas de la mañana de este jueves, en en el puente Sánchez Fabrés, justo al final del viaducto en dirección Salas Bajas.

Los servicios de emergencia recibían el aviso a las 8:55 horas e, inmediatamente, hasta el lugar se han desplazado varios efectivos de la Policía Local para regular el tráfico de la zona y esclarecer las causas de lo sucedido.

Asimismo, en el lugar también se ha personado personal sanitario de Sacyl para atender a la víctima en el lugar del suceso.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el estado de la joven, así como tampoco si se ha requerido su traslado al Hospital de Salamanca.