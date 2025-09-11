Atropellan a un menor de 7 años en Santa Marta

El 112 ha recibido, en la tarde de este jueves, numerosas llamadas alertando del atropello de un menor en Santa Marta. El suceso ha ocurrido, concretamente, en la calle Ricardo Marcos, alrededor de las 17:20 horas.

El herido, de 7 años de edad, presentaba un golpe en la cabeza y en la rodilla pero se encontraba consciente, refieren fuentes oficiales.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local de Santa Marta, quienes se han encargado de regular el tráfico en una de las zonas más concurridas del municipio, y personal de Sacyl para atender al menor y valorar su estado.

Finalmente, ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.