Atropellan a una mujer de 50 años en el paseo del Doctor Torres Villarroel de Salamanca

Una mujer ha resultado herida al ser atropellada en la tarde de este miércoles en el paseo del Doctor Torres Villarroel de Salamanca.

Según la información proporcionada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos después de las 18:30 horas una mujer, de unos 50 años de edad según las primeras informaciones, ha sido víctima del atropello a la altura del número 11 del mencionado paseo.

Este medio ha podido saber en el lugar de los hechos, que la mujer cruzó por un lugar sin prioridad, es decir sin hacer uso del paso de cebra, y el conductor del turismo no la ha visto, por lo que ha terminado golpeándola.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado personal sanitario, para realizar una primera atención a la víctima y después trasladarla en una ambulancia al hospital de Salamanca.

La Policía Local también ha acudido hasta el lugar del siniestro para investigar las causas, así como para regular el tráfico de una de las zonas más concurridas de la capital.