Atropellan a una mujer de 70 años en Ciudad Rodrigo
El suceso ha tenido lugar a las 18:32 horas en la Avenida Sefarad, en el cruce con la Avenida Yurramendi, según han informado fuentes de emergencias
Una mujer de alrededor de 70 años ha resultado herida este sábado tras ser atropellada por un turismo en Ciudad Rodrigo. El suceso se produjo a las 18:32 horas en la Avenida Sefarad, en el cruce con la Avenida Yurramendi, según han informado fuentes de emergencias.
La víctima se encontraba consciente aunque, eso sí, manifestaba dolor y heridas en una pierna. Hasta el lugar del incidente se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo de la regulación del tráfico y de las diligencias correspondientes.
Asimismo, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia para atender a la mujer herida, que fue asistida en el lugar de los hechos.
