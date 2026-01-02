Atropellan a una mujer de 88 años en Wences Moreno

Una mujer ha resultado herida al ser atropellada en la mañana de este viernes.

Los hechos, de los que el 1-1-2 ha tenido constancia a las 12:06 horas, han tenido lugar en la calle Wences Moreno, esquina con la calle Antonio Espinosa.

Atropello en Wences Moreno | S24H

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local, con el fin de regular el tráfico de la zona y esclarecer las circunstancias del suceso, y personal sanitario de Sacyl para prestar asistencia a la víctima, de 88 años.

Tal y como han confirmado fuentes oficiales, la mujer se encontraba consciente y, a consecuencia del incidente, presentaba una brecha en la cabeza.