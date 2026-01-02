Atropellan a una mujer de 88 años en Wences Moreno
La víctima, aunque consciente, presentaba una brecha en la cabeza
Una mujer ha resultado herida al ser atropellada en la mañana de este viernes.
Los hechos, de los que el 1-1-2 ha tenido constancia a las 12:06 horas, han tenido lugar en la calle Wences Moreno, esquina con la calle Antonio Espinosa.
En el lugar se han personado agentes de la Policía Local, con el fin de regular el tráfico de la zona y esclarecer las circunstancias del suceso, y personal sanitario de Sacyl para prestar asistencia a la víctima, de 88 años.
Tal y como han confirmado fuentes oficiales, la mujer se encontraba consciente y, a consecuencia del incidente, presentaba una brecha en la cabeza.
