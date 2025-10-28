Atropellan a una mujer en el Barrio Blanco mientras cruzaba un paso de peatones

Una mujer de 55 años ha sufrido un atropello mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Licenciado Vidriera. Un incidente que ha movilizado a las autoridades salmantinas y a los servicios sanitarios rápidamente a las 20:32 horas de la tarde de este domingo, 28 de octubre.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Salamanca, la mujer se encontraba consciente tras el atropello, y únicamente presentaba una herida en el brazo y una hemorragia nasal.

Policía Nacional, Policía Local y el SACYL se han desplazado hasta el lugar para, los primeros realizar las pruebas oportunas, y los segundos atender in situ a la fémina. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada hasta el hospital de Salamanca.