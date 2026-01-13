Atropellan a una mujer en Ciudad Rodrigo

Una mujer ha resultado herida al ser atropellada por un coche, en Ciudad Rodrigo, en la tarde de este martes.

Fuentes oficiales han indicado, además, que la víctima tiene alrededor de 65 años aunque, eso sí, por el momento no ha trascendido su estado ni las lesiones sufridas por la misma tras el suceso.

Hasta el punto en el que ha tenido lugar el incidente, junto al centro de salud del citado municipio salmantino poco antes de las 19:00 horas, se han trasladado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl con el fin de atender a la mujer in situ.