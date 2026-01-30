Atropellan a una mujer en Gran Vía

Minutos antes de las 8:00 horas, una mujer ha sido atropellada en Gran Vía.

El 1-1-2 de Castilla y León, quien ha recibido el aviso alertando del incidente a las 7:55 horas, ha confirmado que el suceso ha ocurrido a la altura del número 75.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Policía Local de Salamana, para esclarecer lo ocurrido y regular el tráfico de la zona, así como personal sanitario de Sacyl para atender a la víctima, de 30 años, in situ.