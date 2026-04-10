Atropellan a una mujer en Villares de la Reina

Ambulancia en Villares de la Reina. Foto Andrea M. Foto de archivo.

Nuevo atropello registrado en la provincia de Salamanca y, en esta ocasión, en Villares de la Reina.

Tal y como han referido desde el 112 de Castilla y León, el suceso ha tenido lugar en la calle Villalba, en el cruce con la carretera de Valladolid, pasadas las 13:00 horas de este viernes.

La víctima, una mujer de la tercera edad, ha resultado herida en las manos tras ser arrollada por un coche.

Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl para atender a la herida y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.