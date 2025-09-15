Atropellan a dos mujeres, una de ellas octogenaria, en la avenida Alfonso IX de León

A las 14:39 horas de este lunes se ha producido un atropello en la avenida Alfonso IX de León, en Salamanca capital.

Fuentes oficiales han referido que una furgoneta ha arrollado a dos mujeres 85 y 56 años, que han resultado heridas y que han sido trasladadas en ambulancia de soporte vital básico hasta Urgencias del hospital de Salamanca.

Al recibir el aviso, inmediatamente, se ha dado aviso a la Policía Local y a la Policía Nacional, así como a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl.