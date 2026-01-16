Atropellan a un octogenario en Salamanca capital

Agentes de la Policía Local de Salamanca, así como una ambulancia, se han desplazado en la tarde de este viernes hasta la calle Ovalle con motivo de un aviso que alertaba de un atropello.

Los hechos, que han tenido lugar a las 19:39 horas a la altura del número 31 de la citada calle, se han cobrado un herido: un hombre de 80 años que, refieren desde el 1-1-2 de Castilla y León, se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia.

Tras ser valorado en el lugar del suceso por el personal sanitario, finalmente ha sido trasladado al Hospital de Salamanca