Atropellan a un varón de 77 años en la plaza de España de Béjar

Un varón de 77 años ha sufrido un atropello en Béjar tras ser arrollado por un vehículo en la plaza de España, una de las vías más céntricas de la localidad bejarana.

El aviso fue recibido por el Servicio de Emergencias del 1-1-2 sobre las 12:45 horas, momento en el que informaban que el varón se encontraba consciente y siendo herido en una de las rodillas.

Se desconoce si ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca.