Un atropello y una colisión: dos personas resultan heridas en sendos accidentes en Salamanca

Dos personas han resultado heridas en sendos accidentes registrados durante la mañana de este miércoles en Salamanca capital y Villamayor, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero ha tenido lugar a las 9:32 horas en la avenida Río Tormes, en la confluencia con la calle del Huebra, donde una furgoneta ha colisionado con una moto. El conductor del vehículo de dos ruedas, de unos 30 años, se quejaba de un dolor de rodilla a consecuencia del impacto y ha sido atendido por personal del Sacyl.

Casi dos horas después, a las 11:08 horas, una mujer de 70 años ha resultado herida en un pie tras ser atropellada por una camión que daba marcha atrás en el paseo Cuatro Calzadas con la calle Casablanca, en el barrio El Zurguén. Al lugar se han trasladado el Sacyl, la Policía Local de Salamanca y la Policía Nacional.