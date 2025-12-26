El atropello mortal en Comuneros, el escándalo del Peace City World o la operación Bakku: los casos que han pasado por los tribunales salmantinos en 2025

A lo largo de 2025, tanto la Audiencia Provincial como los juzgados de Salamanca han acumulado decenas de procedimientos: desde tráfico de drogas, pasando por estafas o falsedades documentales hasta agresiones sexuales.

Las sentencias dictadas han ido trazando un retrato preciso de la criminalidad en la provincia y del tipo de casos que han marcado la agenda judicial reciente.

Tentativa de homicidio y homicidio imprudente

Los Juzgados de lo Penal número 2 de Salamanca acogieron en la mañana del 2 de octubre la audiencia preliminar contra J.L.G.L, acusado de incurrir un delito de homicidio por imprudencia grave tras el atropello mortal ocurrido el 28 de mayo de 2024 en la avenida de los Comuneros, a la altura del número 18.

Las partes implicadas alcanzaron un acuerdo en lo que a la pena se refiere resultando, este, en un año de prisión tras unas deliberaciones que se prolongaron durante más de una hora.

Tal y como se recogía en el escrito de calificaciones al que tuvo acceso Salamanca24horas, los hechos tuvieron lugar cuando la víctima cruzaba el paso de peatones de izquierda a derecha, en el sentido del vehículo del acusado y con el semáforo en verde. Según refería la acusación, J.L.G.L no detuvo el vehículo ni hizo maniobras evasivas. Tampoco llegó a ver a la mujer antes del impacto.

El Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado, sin antecedentes penales, dos años de prisión y la prohibición de conducir vehículos a motor por un periodo de tres años y seis meses, además de la pérdida de vigencia del carnet de conducir.

En lo que a las indemnizaciones se refiere, las partes no lograron alcanzar acuerdo tras los alegatos de las compañías aseguradoras y la acusación particular.

Atropello en la avenida de los Comuneros

También en octubre, pero el día 24, se conocía la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a un hombre, de nacionalidad española, acusado de haber asestado una puñalada en el abdomen a otro en un local de Guijuelo.

Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2024, alrededor de las 20:30 horas, cuando el acusado acudió al establecimiento y pidió dinero a otro varón.

Ante la negativa de este, el condenado sacó una navaja y le asestó la puñalada mientras la víctima trataba de defenderse del ataque con la mano en la que, por cierto, también sufrió varios cortes.

Durante el forcejeo, víctima y agresor cayeron al suelo. El propietario del bar intervino en la pelea, lo que hizo que el agresor huyera del lugar llevándose consigo el arma blanca empleada durante el ataque.

La víctima, de 39 años, resultó gravemente herida y, de no haber recibido atención médica inmediata, la lesión le habría costado la vida. A consecuencia de la agresión, le quedaron secuelas estéticas valoradas en 15 puntos, refería la sentencia.

Guardia Civil en Guijuelo. Foto de archivo | Guardia Civil de Salamanca

Tras acogerse una conformidad de las partes implicadas en el proceso, el agresor fue condenado a 5 años de prisión, así como a la prohibición por 8 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión. En concepto de responsabilidad civil, fue condenado a indemnizar a la víctima con 27.695 euros.

La operación Bakku

El 12 de noviembre la Audiencia Provincial de Salamanca acogía la vista contra M.A.Z.M, ya en prisión en aquel momento, acusado de incurrir delitos de pronografía y agresión sexual.

Los hechos juzgados tuvieron lugar entre 2017 y 2022.

Fue ese mismo año cuando se procedió a la detención de M.A.Z.M, en el marco de la operación Bakku, por agentes de la Policía Nacional.

Cabe recordar que la citada operación dio comienzo tras una denuncia en la que se alertaba de la existencia de una cuenta anónima en aplicación de mensajería en la que se compartía pornografía infantil.

Durante la investigación, los agentes le imputaron abusos a una menor de edad y la posesión y distribución de gran cantidad de material de pornografía infantil, incluyendo vídeos catalogados como extremos.

Agentes de la Policía Nacional delante de un ordenador. Foto de archivo

Tras su arresto, M.A.Z.M quedó en libertad con cargos sin embargo, en 2023, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitigudino decretó su ingreso en prisión.

Finalmente, M.A.Z.M ha sido condenado a más de once años de prisión. Se le impuso la pena de 5 años por un delito de elaboración, posesión, distribución y facilitación de la difusión de pornografía infantil, así como dos años de prisión por los mismos hechos pero con una segunda víctima.

A ello se le suma una condena de cuatro años y un día de prisión por un delito de agresión sexual a un menor de 16 años y la prohibición de arcercarse a la víctima durante un periodo de 5 años.

Más de 30 años de prisión para la banda del Tubarrín

En junio, este medio accedía a la sentencia en la que la Audiencia Provincial de Salamanca condenaba a casi 30 años de prisión a la banda del 'Tubarrín'.

A un largo historial de condenas ya existente, el Tubarrín sumaba otros 10 años y medio de prisión por crear y distribuir billetes falsos entre los años 2019 y 2020.

El Tubarrín, al que el tribunal consideró el cerebro de la operación, fue detenido por agentes de la Policía Nacional después de que, estos, hallaran en el domicilio del delincuente todo tipo de materiales y herramientas para la fabricación de billetes falsos.

Policía Nacional. Foto de archivo

Una vez creados, el Tubarrín entregaba los billetes a sus secuaces, dos hombres y una mujer, quienes, posteriormente, trataban de colarlos en establecimientos comerciales de Salamanca y a vendedores de productos de segunda mano.

Por estos hechos, los cuatro individuos suman un total de 29 años de cárcel y 8 meses. Sin embargo, la pena más alta impuesta recayó en el Tubarrín, con 10 años y cinco meses de prisión y una multa de 9.600 euros al haberlo encontrado culpable de un delito de falsificación de moneda y puesta en circulación y autor continuado de un delito de estafa.

Seis personas condenadas a 13 años de prisión por tráfico de drogas

El 26 de junio, este medio se hacía eco de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Salamanca en la que se condenaba a seis personas a un total de 13 años de prisión por tráfico de drogas en Salamanca.

Entre las sustancias que se encontraron en el registro que les llevó a sentarse en el banquillo de los acusados, había hachís -9 kilos-, cocaína, cannabis y MDMA, además de dinero en efectivo y armas blancas.

Los condenados, apuntaba la sentencia, actuaban en diferentes puntos de Salamanca, como Santa Marta de Tormes o Villoruela.

Entre las condenas impuestas, la más alta sumaba tres años y nueve meses, además de una multa de 60.000 euros.

Para más inri, recogía el escrito, los condenados traían hachís del sur de España para distribuirlo por Salamanca.

Dos alcaldes condenados: uno por encañonar con una escopeta a un vecino y otro por prevariación

El 23 de septiembre, Ángel Luis Portilla, alcalde del Pedroso de la Armuña, fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 a seis meses de prisión, así como a un año, seis meses y un día de privación del derecho a la tenencia de armas tras reconocer haber apuntado con una escopeta a un vecino del pueblo.

Los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2024, cuando Portilla fue denunciado ante la Guardia Civil tras encoñar a un vecino mientras profería amenazas como "te voy a matar".

El suceso tuvo lugar en la casa de la víctima, en Cantalpino, a la que el por entonces alcalde accedió sin mediar palabara alguna.

Piscina del Pedroso de la Armuña. Archivo.

La víctima, que se encontraba con su pareja en el momento de los hechos, reaccionó tirándose al suelo para protegerse en el caso de que Portilla abriera fuego.

Por otro lado, el pasado 17 de marzo la Audiencia Provincial de Salamanca dictaba sentencia condenando al ex alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público tras encontrarle culpable de haber incurrido un delito de prevaricación administrativa.

Los hechos, tal y como se recogen en la sentencia a la que tuvo acceso Salamanca24horas, tuvieron lugar en 2015, cuando Martín Jiménez realizó un contrato inicial para su hermano por un plan de dos meses que, sin embargo, llevó a cabo una prórroga indebida del mismo y se extendió por tres años como jefe de cuadrilla con plus de dedicación sin procedimiento admnistrativo ni justificación.

Julian Martín, alcalde de Villarino, declara en la Audiencia Provincial

Sin embargo, se le absolvió de más delitos de prevaricación administrativa o malversación relacionados con el resto de contratos que realizó, como el de sus sobrinos en julio de 2015 como socorristas de la piscina municipal, a su hermano para montar y desmontar la plaa de toros portátil para las fiestas o la designación de dos oficiales de primera, uno de ellos su hermano, para llevar a cabo obras públicas con urgencia para no perder subvenciones y tras la selección por una mesa de contratación.

Cabe recordar, además, que la sentencia fue recurrida al TSJCyL organismo que, el pasado 4 de diciembre, hacía pública la ratificación del fallo emitido por la Audiencia Provincial.

El escándalo del Peace City World

El 14 de mayo, la Audiencia Provincial acogía el juicio contra uno de los mayores escándalos de los últimos años en Salamanca: el Peace City World.

Una polémica que llegó a los tribunales gracias a este medio y a una investigación que logró destapar la documentación falsa presentada por José María Fuentes, principal asesor del proyecto y que, este, había presentado al Ayuntamiento de Salamanca para acceder a un puesto de trabajo.

El Peace City World se presentaba como un proyecto que prometía atraer inversiones millonarias a Salamanca de la mano de un congreso internacional y grandes infraestructuras.

Juicio Peace City World

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Salamanca24horas destapó irregularidades en la documentación presentada por Fuentes, así como en el ambicioso proyecto del que, este, era asesor.

El caso llegó a juicio a la Audiencia Provincial de Salamanca por presunta falsedad documental y estafa, y el Ayuntamiento declaró que tras años de contrato y más de 140.000 euros gastados no había llegado ninguna inversión real a la ciudad.

Acto de miembros del Peace City World en el Ayuntamiento de Salamanca

Finalmente, la Audiencia condenó a Fuentes a dos años de prisión por falsedad documental, pero le absolvió del delito de estafa del que también se le acusaba.

A día de hoy, este medio tiene constancia de que se ha presentado un recurso de apelación.