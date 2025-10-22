La Audiencia Provincial de Salamanca juzgará el 19 de noviembre a dos acusados de explotar sexualmente a mujeres chinas

La Audiencia Provincial de Salamanca juzgará el próximo 19 de noviembre a un hombre y una mujer acusados de incurrir delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como de un delito contra la salud pública, tras no alcanzarse un acuerdo en la audiencia preliminar celebrada este miércoles.

En el banquillo de los acusados se sentarán un varón de 49 años, actualmente en libertad, y una mujer de 39, de nacionalidad china y en prisión provisional.

Ambos afrontan una causa abierta por la explotación sexual de tres mujeres también chinas, que eran obligadas a prostituirse en un piso de la capital salmantina.

Una red desmantelada en Salamanca capital

La investigación, efectuada por la Policía Nacional, permitió desmantelar una red que captaba a mujeres de nacionalidad china. Desde la organización criminal organizaban su traslado a España, costeando el viaje y prometiéndoles empleos que nunca existieron.

Acusada red explotación sexual asiática | María Rivas

Una vez en territorio español, las víctimas eran recogidas en el aeropuerto y trasladadas al piso de citas de Salamanca, donde se les retiraban los pasaportes y se les comunicaba que habían contraído una deuda económica que debían saldar ejerciendo la prostitución.

Vigilancia constante y condiciones abusivas

Según se informó en su momento, las mujeres vivían en condiciones “abusivas” y eran tratadas como “esclavas”. Debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, apenas podían salir del domicilio y, cuando lo hacían, debían pedir permiso y siempre iban acompañadas por un miembro de la organización.

El piso estaba dotado de cámaras de vigilancia en todas las habitaciones, lo que permitía un control continuo sobre las víctimas. Los servicios sexuales se publicitaban a través de anuncios y páginas web de contactos, presentando a las mujeres como “orientales”, “japonesas” o “coreanas”, evitando en muchos casos mencionar su verdadera nacionalidad china.

La operación policial permitió descubrir una estructura criminal organizada dedicada a la explotación sexual de mujeres vulnerables, traídas a España bajo engaños y sometidas a un régimen de esclavitud sexual.

El juicio, previsto para el próximo mes, pondrá sobre la mesa los detalles de una de las investigaciones más relevantes en materia de trata de seres humanos en la provincia en los últimos años.