Un autobús con 45 pasajeros sufre un reventón de rueda y obstaculiza parte de la calzada en Aldeaseca de la Frontera

Agentes de la Guardia Civil se han personado a las 10:54 horas de la mañana de este sábado en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera alertados por la avería de un autobús que transportaba a 45 viajeros.

Tal y como ha explicado la propia Benemérita, una de las ruedas del vehículo habría sufrido un reventón en el punto kilométrico 63, sentido Salamanca.

Producto del incidente, e incapaz de efectuar maniobra alguna, el bus ocupaba parte de la calzada.

Así pues, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como de Seguridad Ciudadana, han regulado el tráfico y atendido a los pasajeros durante las labores de auxilio.

Ninguno de los ocupantes del autobús ha resultado herido y a las 12:35 horas, el vehículo ha reanudado su marcha.