Un autobús golpea a un menor y le hiere en un pie en el barrio de San José

Un autobús ha golpeado a un menor de unos 10 años pasadas las 14:00 horas de este lunes, 22 de septiembre, en la calle Maestro Lleó, en el barrio de San José, según informa una portavoz del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León a este medio.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo del Sacyl en una ambulancia de soporte vital básico para atender al menor, que se quejaba de un dolor en el pie y que ha sido trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y garantizar la circulación por la zona.