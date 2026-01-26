El autor de la muerte de Charo en Béjar llega a la Audiencia entre gritos de "¡Asesino!"

En la mañana de este lunes está previsto el inicio del juicio por el crimen machista de Béjar en la Audiencia Provincial de Salamanca.

El acusado, A.R.L.Z, ha llegado poco antes de las 10:00 horas custodiado por los agentes de la Policía Nacional , cabizbajo, con una capucha cubriéndole parte del rostro y sin mostrar reacción alguna a los gritos desgarradores de "asesino" proferidos por los familiares de Charo.

Asimismo, los conocidos de la víctima congregados a las puertas de la Audiencia han querido portar una camiseta con su imagen, en la que se podía leer la leyenda de "Justicia a Charo".

Pese a que el juicio estaba previsto para las 10:00 horas, pasadas las 12:00 horas, aún no había comenzado.

El jurado popular está conformado por 5 hombres y 4 mujeres.