El Ayuntamiento de Villoria denuncia públicamente unas pintadas con mensajes de odio en la fachada de un negocio del pueblo: “Muérete. Voy a por ti”

El Ayuntamiento de Villoria ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales unas pintadas, con mensajes de odio, que al parecer se han producido durante la madrugada de este domingo en la fachada de uno de los negocios del pueblo.

En el mensaje, fuentes del Consistorio exponen que “las pintadas describen el tipo de sociedad que tenemos. Vergüenza que a alguien se le pueda hacer esto”. Asimismo, subrayan “todo nuestro apoyo a este vecino, ya que nadie tiene que ser vejado de esta manera y amenazado por su condición sexual”.

Salamanca24horas ha hablado con el alcalde del municipio, Alejandro González, quien remitiéndose al mensaje publicado por el Ayuntamiento “condena” los hechos producidos, puntualizando que es la primera vez que se produce un hecho de este tipo en el pueblo. También relata que la Guardia Civil se ha trasladado hasta el lugar donde se han realizado las pintadas para tomar declaraciones e investigar lo sucedido y que este lunes se formalizara una denuncia en el puesto de Villoria.

Entre los mensajes que se pueden leer en la fachada se aprecian frases amenazantes como “Voy a por ti”, “Muérete” o “Pederasta”, notas que además suponen amenazas y acusaciones muy graves que serán investigadas. También aparece dibujado una esvástica, símbolo empleado como representación de odio o terror.