Salamanca mantiene tres incendios forestales activos: Cipérez y El Payo con Nivel 1 y La Alberca en Nivel 0

Actualmente, son tres los incendios forestales que se mantienen activos en la provincia de Salamanca: el de Cipérez, el de El Payo y el de La Alberca. Los tres llegaron a alcanzar el Nivel 2 de peligrosidad, el más alto.

El incendio forestal declarado el pasado 13 de agosto en el paraje de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio salmantino de Cipérez, se encuentra en Nivel 1 de peligrosidad, tras varios días manteniéndose en el nivel más alto.

Tal y como indican fuentes de la Junta, a través de INFORCYL, el incendio continúa activo y mantiene 9 medios de extinción desplegados: un técnico, dos agentes forestales, cuatro cuadrillas terrestresm una autobomba y una cuadrilla helitransportada. Ha llegado a tener hasta 66 medios.

Este incendio se ha convertido en el más grave registrado en la provincia en los últimos años y, según confirmó el director técnico de Extinción, César Prieto, el fuego ya ha calcinado más de 10.500 hectáreas.

Así, los dos incendios forestales que han mantenido en vilo a la provincia los últimos días por alcanzar el nivel máximo de peligrosidad, Cipérez y El Payo, ya han bajado ambos al Nivel 1. Se continúa trabajando en ellos para atajarlos por completo; en el de El Payo, hay desplegados 11 medios (un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres, una autobomba y otros siete medios) y las primeras estimaciones apuntan a unas 350 hectáreas calcinadas.

Por otro lado, el incendio de La Alberca, que lleva activo desde el 12 de agosto y que también llegó a alcanzar el Nivel 2 de peligrosidad, acaba de bajar a Nivel 0, según fuentes de la Junta. Los mismos datos hablan de 7 medios desplegados en la zona: dos agentes medio ambientales, una autobomba y tres hidroaviones.