Baja a nivel 0 el incendio de Jarilla en la parte de Candelario

Parece que por fin ha visto la luz el incendio que se originó en la Sierra de Candelario a raíz del de Jarilla, en tierras extremeñas. En el mismo, llegó a haber hasta cinco medios aéreos trabajando en esa zona, además de 17 por tierra y 14 agentes medioambientales, sumando un total de 36 medios que han logrado controlar la situación.

Cabe destacar que el pasado 19 de agosto se declaraba el nivel IGR-1 y ponía en alerta a los vecinos de localidades salmantinas como la de Candelario o Puerto de Béjar, estos últimos trabajando en labores de desbroce realizando un cortafuegos para prevenir que el fuego no se extendiera por la región charra.

Asimismo, la Junta de Castilla y León por fin ha dado por extinguidos otros incendios forestales como el de La Alberca o Mogarraz, tras dos semanas muy duras para las zonas verdes y las tierras de la región salmantina.