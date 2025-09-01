Balance de un verano negro en Salamanca: seis fallecidos en accidentes de tráfico y varios atropellos mortales

Un turismo cae desde la autovía A-66 a la N-630, en Beleña, y deja heridas a varias personas

Julio y agosto han sido dos meses negros en lo que a siniestralidad vial se refiere en la provincia de Salamanca.

Durante este verano, una decena de personas han perdido la vida en accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras salmantinas; de estas, cuatro fallecieron a consecuencia de sufrir un atropello.

Accidentes de tráfico mortales

El primer siniestro mortal del verano se produjo el 21 de julio, en Pitiegua.

Tal y como informó este medio, un ciclista encontró el cuerpo sin vida de un motorista de 27 años en el camino Viejo de Medina.

Fuentes oficiales refirieron que el joven yacía junto a su motocicleta, y aunque los servicios de emergencia llegaron con rapidez tras recibir el aviso a las 9:45 horas, nada pudieron hacer por salvar su vida. La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las causas del suceso.

El mes de agosto resultó aún más devastador, de hecho, el primer fin de semana se encadenaron varios accidentes mortales.

La madrugada del sábado 2 de agosto, una mujer de 32 años falleció al salirse de la vía con su turismo en el kilómetro 312 de la A-62, a la altura de Sancti Spíritus.

También se confirmó que en el coche viajaban otras cuatro personas entre las que se incluía su hija de apenas cinco meses, que sobrevivió.

Ese mismo día, por la tarde, otra mujer, de 45 años, perdió la vida en la A-66, a la altura del término municipal de Guijuelo.

El vehículo en el que viajaba sufrió un accidente a la altura del kilómetro 391 y aunque su acompañante, un hombre de 51 años, fue trasladado al hospital, nada se pudo hacer por la víctima.

Apenas unas horas más tarde, en la madrugada del 3 de agosto, un varón de 54 años falleció en la salida de vía de un turismo en la carretera DSA-170, cerca de La Cabeza de Béjar. Los bomberos, la Guardia Civil y los servicios sanitarios intervinieron, pero el hombre murió en el lugar del siniestro.

Hace apenas unos días, el 26 de agosto, se produjo otro accidente mortal que se saldó con dos víctimas.

Un turismo cae desde la autovía A-66 a la N-630, en Beleña, y deja heridas a varias personas

Una familia de cinco miembros sufrió un grave siniestro en Beleña, cuando su coche se precipitó desde la autovía A-66 hacia la N-630. El padre, de 50 años, murió en el acto, mientras que la mujer, de 31 años, falleció días después en el hospital debido a las graves lesiones sufridas. Los tres hijos, menores de edad, sobrevivieron con heridas de distinta consideración.

En total, entre julio y agosto, seis personas han fallecido en las carreteras salmantinas a consecuencia de accidentes de tráfico.

Atropellos mortales

A estos siniestros se suman varias muertes por atropellos en la provincia. El primero ocurrió el 11 de julio en pleno centro de Salamanca, cuando un hombre de 80 años fue arrollado por un autobús entre la Gran Vía y la cuesta de Sancti Spíritus. Aunque fue trasladado con vida al hospital, murió tres días después a causa de la gravedad que revestían las lesiones sufridas.

El 20 de julio, un tren procedente de Madrid arrolló a una pareja en el municipio de Moriscos. Ambos fallecieron en el acto y, aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de un caso de violencia de género debido a que estaban incluidos en el sistema VioGén, el Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca descartó esta hipótesis.

Ya en agosto, el día 1, una mujer murió en Guijuelo tras ser atropellada por un turismo mientras cruzaba la vía de servicio paralela al kilómetro 388 de la A-66, un recorrido que realizaba habitualmente en sus paseos. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero no pudieron salvarle la vida.