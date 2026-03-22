Trasladado al Hospital el conductor de una barredora tras salirse de la vía y chocar en la glorieta de la Charrería

Una barredora se sale de la vía y termina chocando en la glorieta de la Charrería

Una barredora del servicio municipal de limpieza se ha salido de la vía en la mañana de este domingo y ha chocado contra el monumento que viste la glorieta de la Charrería a las 11:03 horas.

El conductor, un hombre de unos 55 años, ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca tras encontrarse consciente pero mareado tras el impacto.

Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Local para regular el tráfico.