Una bici atropella a una mujer en la avenida Filiberto Villalobos

A las 14:39 horas de este viernes, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un atropello en Salamanca capital.

Los hechos han tenido lugar en la avenida Filiberto Villalobos, donde una bici ha atropellado a una mujer.

La víctima, de 60 años, se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia.

En el punto en el que ha ocurrido el suceso se han personado agentes de la Policia local y una ambulancia para atender a la herida.