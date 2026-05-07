Una bici y un patinete eléctrico protagonizan un accidente en la avenida Merced

Un patinete eléctrico y una bici han protoganizado un accidente de tráfico en Salamanca capital en la tarde de este jueves.

El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando del siniestro a las 15:53 horas en la avenida Merced, en la rotonda de los Bomberos.

Accidente de tráfico avenida Merced | Andrea Mateos

Así pues, inmediatamente hasta el lugar se han movilizado agentes de la Policía Local para regular el tráfico y efectuar las diligencias pertinentes y personal sanitario de Sacyl para atender a una mujer de 30 años que ha resultado herida y que, tal y como han informado fuentes oficiales, se quejaba de dolor en una pierna.

Asimismo, se ha avisado a la Policía Nacional.