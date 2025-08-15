Un bombero de la Diputación de Salamanca intoxicado por el humo y otro varón herido por quemaduras en el incendio de Cipérez
Ambos se encontraban colaborando en las tareas de extinción de este fuego en la zona de Cipérez
La situación en la provincia de Salamanca está debastadora este viernes festivo, 15 de agosto, donde los incendios forestales se están cebando con el territorio salmantino y donde hay hasta tres en Nivel 2 de peligrosidad , según confirman fuentes de la Junta de Castilla y León a través de INFOCAL.
Los fuegos de El Payo, La Sagrada y Cipérez están siendo los más complicados, donde el aire cambiante dificultad las labores de extinción y donde la mano que están tendiendo los vecino de los municipios está siendo crucial para intentar ponerle freno a las llamas que avanzan sin cesar.
Como resultado de esta tarea de ayuda ha resultado herido un varón de unos 61 años. Según confirma el 1-1-2 a Salamanca24horas.com, el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió un aviso a las 16:16 horas de un alertante que indicaba que un varón de esta edad se encontraba herido, con quemaduras en los brazos. Más tarde, a las 16:47 horas, llegaba otro aviso. En este caso, tal y como confirman fuentes de bomberos a este medio, se trataba de un Bombero de la Diputación de Salamanca intoxicado por el humo.
Ambos incidentes se han producido como consecuencia de la extinción del incendio en Cipérez.
