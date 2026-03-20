Los bomberos aseguran una ventana en la Gran Vía ante el riesgo de caída de cristales

La intervención tuvo lugar en un inmueble de la Gran Vía, a la altura del número 13, tras detectarse una ventana dañada

Intervención de los Bomberos en Gran Vía
Intervención de los Bomberos en Gran Vía

Los bomberos han tenido que intervenir este viernes por la noche en la Gran Vía, a la altura del número 13, para retirar los restos de una ventana que presentaba riesgo de caída a la vía pública.

El aviso se produjo minutos antes de las 22:00 horas, cuando se alertó de que una ventana se había roto y existía el peligro de que los cristales pudieran desprenderse y caer a la calle.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos, que procedió a asegurar la zona y a retirar los fragmentos, evitando así posibles incidentes.

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