Los bomberos de Béjar rescatan a una persona que se había caído en la piscina de un domicilio
Dos dotaciones de bomberos permanecieron en el lugar durante aproximadamente una hora
Dos dotaciones del Parque de Bomberos de Béjar han tenido que rescatar a una persona que se había caído a una piscina en la tarde de este martes 25 de noviembre.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió este aviso a las 18:21 horas, notificando que el incidente se había producido en un domicilio y no en un lugar público. De inmediato se movilizó a los efectivos de bomberos del municipio que acudieron al lugar, donde estuvieron un hora aproximadamente hasta que se dio por finalizada la intervención a las 19:25 horas, tal y como notifican fuentes de bomberos de la Diputación de Salamanca.
El estado de la persona que ha sufrido el incidente se desconoce al haber ocurrido en un domicilio.
