Los bomberos de Béjar rescatan a una persona que se había caído en la piscina de un domicilio

Dos dotaciones del Parque de Bomberos de Béjar han tenido que rescatar a una persona que se había caído a una piscina en la tarde de este martes 25 de noviembre.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió este aviso a las 18:21 horas, notificando que el incidente se había producido en un domicilio y no en un lugar público. De inmediato se movilizó a los efectivos de bomberos del municipio que acudieron al lugar, donde estuvieron un hora aproximadamente hasta que se dio por finalizada la intervención a las 19:25 horas, tal y como notifican fuentes de bomberos de la Diputación de Salamanca.

El estado de la persona que ha sufrido el incidente se desconoce al haber ocurrido en un domicilio.