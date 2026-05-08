Los Bomberos de la Diputación de Salamanca excarcelan a una mujer atrapada en su coche tras sufrir una salida de vía en Calzada de Béjar

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido en Calzada de Béjar en la tarde de este viernes.

En el suceso, que concretamente ha ocurrido en el punto kilométrico 23 de la DSA-280, se ha visto implicado un turismo que se ha salido de la vía.

Tal y como refieren fuentes oficiales, el aviso se habría recibido a las 15:42 horas e, inicialmente, se ha solicitado la intervención de los Bomberos de la Diputación para excarcelar a una mujer de 35 años que se encontraba atrapada en el interior.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han personado en el lugar.

Pese a que en un principio no se había solicitado asistencia sanitaria para la fémina, finalmente se ha requerido personal sanitario para atender a la misma que, confirman las mismas fuentes, se encuentra herida leve.