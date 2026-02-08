Los Bomberos excarcelan a un hombre tras un fuerte choque en la calle Buenaventura

Un joven de 22 años ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos de Salamanca tras un grave accidente de tráfico ocurrido a las 05:11 horas de este domingo en la calle Buenaventura, esquina con avenida de Lasalle.

El conductor, que colisionó contra un semáforo, quedó atrapado dentro del vehículo debido a que las puertas quedaron bloqueadas por fuerte el impacto.

Al llegar al lugar, los Bomberos utilizaron material de excarcelación para liberar al herido, que posteriormente fue trasladado al Hospital de Salamanca por Sacyl.

Según ha informado el 112, también acudió la Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, que cortaron el tráfico mientras los Bomberos realizaban las labores de excarcelación.