Los bomberos extinguen un incendio en Bañobárez provocado por una chimenea

Un incendio en el interior de una vivienda ha movilizado varias dotaciones de los bomberos de la Diputación de Salamanca hasta la localidad salmantina de Bañobárez. Un incidente que se ha producido sobre las 13:40 horas y que han logrado controlar rápidamente.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, no ha habido heridos en el incidente y el fuego se ha logrado extinguir de manera rápida y efectiva, por lo que una hora después los propios Servicios de Extinción de Incendios volvían a sus puestos.

De momento, parece que ha sido la única actuación que han llevado a cabo los bomberos de la provincia de Salamanca, exceptuando el rescate al que tuvieron que desplazarse en Candelario donde finalmente se encargó el GREIM de Barco de Ávil de la Guardia Civil.