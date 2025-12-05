Los Bomberos intervienen por un escape de gas en la calle de Los Toreses

Fuga de gas en la calle de los Toreses

En la mañana de este viernes se ha registrado una fuga de gas en la calle de Los Toreses, a la altura del número 9, que obligó a la Policía Local a cortar la vía temporalmente.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, quienes trabajaron rápidamente junto con los técnicos de la compañía de gas para localizar el origen del escape y asegurar la zona.

La fuga, cuyo origen todavía está siendo investigado, no ha provocado heridos ni daños.