Bomberos trabajan en un pequeño incendio junto al río justo después de los fuegos artificiales

Este sábado 13 de septiembre, a pocos minutos del término de los fuegos artificiales celebrados dentro de la programación de las fiestas por la Virgen de la Vega, una dotación de Bomberos de Salamanca se ha desplazado para trabajar en un incendio junto al río.

Según confirman desde Bomberos a este medio, se ha tratado de un incendio pequeño en la ribera del Tormes que han podido sofocar por completo con rapidez.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio.