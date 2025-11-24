Bomberos y Policía Local evitan que un turismo eche a arder en el centro de Salamanca

Los bomberos y la Policía Local de Salamanca se movilizan por el humo de un coche junto a la Plaza de España

La Policía Local de Salamanca y los bomberos de Salamanca han evitado que un turismo eche a arder en pleno centro de Salamanca, junto a la Plaza de España. El incidente ha movilizado rápidamente al Servicio de Extinción de Incendios que se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas en caso de ser necesario.

Ante el humo que comenzó a soltar el coche en plena vía pública, consiguieron apagar el sistema eléctrico para así enfriar el vehículo evitando que el fuego pudiera hacer acto de presencia.

Más tarde, tanto bomberos como Policía Local de Salamanca han conseguido retirar el coche tras cortar uno de los carriles, y rápidamente el tráfico ha vuelto a realizar su transcurso normal.