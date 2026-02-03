Los bomberos de Salamanca derriban parte del muro de la antigua fábrica de lanas de Chamberí ante el riesgo de caída

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han acudido sobre las 12:00 horas de este martes, 3 de febrero, a la calle Mayor de Chamberí para provocar la caída de un muro de la antigua fábrica de lanas ante el riesgo de derrumbe.

Caída de un muro en la calle Mayor de Chamberí

Es la tercera intervención que han protagonizado los bomberos este mes en el lugar. En las dos ocasiones anteriores, se realizaron balizamientos a la espera de que los técnicos del Ayuntamiento revisaran la fachada. Esta vez, "se caía al empujarla con la mano", por lo que se ha retirado en dos partes. Una ha caído en el interior y la otra, sobre un carril de la calzada, cortado al tráfico durante unos diez minutos, hasta la llegada de los servicios de limpieza.

Con esta actuación, que ha durado una hora, se pone fin al peligro de derrumbe de la fachada por los fuertes vientos que está registrando Salamanca en los últimos días y que podía afectar a los viandantes de la calle Mayor de Chamberí.