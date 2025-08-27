Los bomberos de Salamanca evitan la caída de una farola en plena vía pública

Los bomberos de Salamanca han tenido que actuar de manera urgente en la calle de Rodríguez Fabrés sobre las 18:45 horas. Tras recibir el aviso, uno de los vehículos se ha acercado hasta el lugar para evitar que una de las farolas de la vía se cayera en plena vía pública y pusiera en riesgo a los viandantes.

La Policía Local de Salamanca ha cortado la calle al tráfico de vehículos para garantizar los trabajos del Servicio de Extinción de Incendios del parque de la capital del Tormes, que han procedido a los mismos y en pocos minutos han logrado controlar la situación.

Tras revisar la propia luminaria, han alicatado la misma y la han asegurado en el firme de la acera tras quedar a escasos centímetros de la pared de uno de los edificios, que en caso de caer, además de dañar el mismo, hubiera puesto en serio riesgo a cualquier habitante que paseara por la zona.