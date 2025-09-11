Los bomberos de Salamanca rescatan a un bebé encerrado en un coche

Los bomberos de Salamanca acuden al rescate de un bebé encerrado en un coche

Pequeño susto el que se ha vivido durante la tarde de este jueves, 11 de septiembre, en la calle Rodrigo Fabrés. Y es que un bebé ha quedado encerrado en el interior de un vehículo.

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han personado en el lugar sobre las 20:00 horas para abrir la puerta del copiloto del vehículo, sacar al bebé y entregárselo a su madre, asustada por lo ocurrido.

El vehículo se habría cerrado con las llaves en el interior cuando el bebé aún se encontraba dentro. La madre no pudo más que llamar a los Servicios de Emergencias para que acudiesen en su ayuda.

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a cortar la calle a la circulación de vehículos para facilitar la labor de los bomberos del Ayuntamiento.